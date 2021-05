Cidades Dez das maiores cidades de Goiás já têm alta de casos de Covid-19 Municípios sentem impacto nas internações e planejam medidas restritivas ou toque de recolher. Dia das Mães está entre os motivos apontados para aumento do contágio. Em Aragarças, o mês de maio já é considerado o segundo mais grave da pandemia

Pelo menos dez cidades de Goiás, entre as com mais de 20 mil habitantes, já registram aumento de casos positivos de coronavírus, com transmissão ativa. Ou seja, crescimento do número de pessoas que estão com o vírus e ainda não se recuperaram. Este aumento já preocupa prefeituras, que temem uma terceira onda da pandemia. Há municípios que já registram reflexo no núme...