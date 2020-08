Cidades Dez assentamentos rurais isolados em Goiás passam a contar com internet via satélite O projeto contempla aproximadamente 1.800 famílias goianas

Dez assentamentos rurais em áreas isoladas de Goiás passaram a contar com internet, via satélite, nos últimos dias. O projeto, que é uma parceria entre o governo do Estado e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), contempla aproximadamente 1.800 famílias goianas. Os assentamentos que foram assistidos pelo projeto são: Marcos Correa Lins, em Divinó...