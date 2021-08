Ministério autoriza Triunfo Concebra a devolver BR-153 para nova licitação

A devolução da concessão do trecho da BR-153/060/262 foi aprovada pelo Ministério de Infraestrutura (Minfra) e aguarda a publicação de decreto presidencial para a confirmação oficial de uma nova licitação para a exploração privada da rodovia. O pedido de relicitação foi feito pela própria Triunfo Concebra, responsável pelo trecho desde março de 2014, em abril de 2020 e o processo já passou por análise da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e também do Minfra, aprovando o rompimento do contrato.

As informações apuradas pelo POPULAR é que o projeto de relicitação já está avançado no Minfra, embora houvesse dois anos para que o mesmo fosse finalizado, já está até mesmo incluído no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para agilizar o processo. O ministro do Minfra, Tarcísio Gomes de Freitas, em resposta ao senador Vanderlan Cardoso (PSD) em suas redes sociais, apontou que a nova concessão já havia sido qualificada no PPI como prioridade nacional, incluindo as obras do Anel Viário de Goiânia.

Secretaria de Saúde reserva 24 mil vacinas para 3ª dose em Goiás

Atendendo ao que foi pactuado junto à Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) começa a distribuir na quarta-feira, 1º de setembro, 24 mil doses da vacina Pfizer que serão destinadas à dose de reforço contra a Covid-19. De imediato serão imunizadas pessoas idosas que vivem em instituições de longa permanência. A partir do dia 15 de setembro serão atendidas também pessoas imunossuprimidas (veja no quadro quem são). Os integrantes dos dois grupos deverão ter tomado a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses, com exceção daqueles com alto grau de imunossupressão, cujo intervalo do esquema básico é de apenas 28 dias.

Na semana passada, em Nota Técnica distribuída aos Estados sobre a dose de reforço, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, do Ministério da Saúde (MS), informou que mesmo com o avanço da vacinação, a população idosa, em especial as pessoas acima de 70 anos, tem apresentado maiores taxas de formas graves de Covid-19, com indícios de aumento na hospitalização. Conforme a nota, pessoas imunossuprimidas também preocupam. Estudos têm revelado que “esses indivíduos usualmente apresentam resposta reduzida às diferentes vacinas do calendário vacinal necessitando de esquemas de vacinação adaptados”.

‘Não sou eu que estou deixando o Gustavo Mendanha na mão’, diz Marconi

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) disse nesta segunda-feira (30), em entrevista à CBN Goiânia, que solicitou à liderança do partido em Goiás, que convidasse o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), a se filiar ao PSDB, caso o MDB consolide a aliança com o governador Ronaldo Caiado (DEM) e o emedebista deixe o partido.

Ao POPULAR, o tucano ainda rebateu as especulações de que ele e o PSDB estariam se aproveitando da situação para impulsionar a candidatura de Mendanha. “Eu não sou do partido do Gustavo, ele nunca votou em mim, sempre foi fiel ao partido. Então, essa cobrança não cabe a mim, não sou eu que estou deixando o Gustavo na mão”, diz.