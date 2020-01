Cidades Devido às chuvas, Agência Nacional de Mineração alerta empresas sobre barragens em Goiás Conforme o alerta, a ANM pede que as equipes de segurança de barragens mantenham um monitoramento rigoroso das condições das estruturas até a próxima segunda-feira (27)

Em razão das fortes chuvas que atingem a região Centro-Norte do Estado até o próximo domingo (26), a Agência Nacional de Mineração (ANM) emitiu um alerta para as empresas que possuem barragens em Goiás sobre possíveis rompimentos. O aviso também vale para outras locais do brasil, como o litoral do Espírito Santo, centro-sul de Minas Gerais e região serrana do R...