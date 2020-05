Cidades Devido à pandemia do coronavírus, alimentos são enviados a famílias vulneráveis em 246 cidades de GO Nesta sexta-feira (8), serão encaminhadas 400 cestas para Acreúna, na região Sul do Estado

As famílias em situação de vulnerabilidade em Goiás devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) estão recebendo cestas básicas. Os carregamentos foram enviados para os 246 municípios do Estado e nesta sexta-feira (8), serão encaminhadas 400 cestas para Acreúna, na região Sul do Estado. A arrecadação é organizada pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). A açã...