Devido à comemoração do dia da Independência, unidades do Vapt Vupt não funcionarão neste sábado (7)

A Secretaria da Administração (Sead) emitiu uma nota nesta quinta-feira informando que as unidades do Vapt Vupt não prestarão serviços no próximo sábado (7), em decorrência do feriado nacional que comemora o dia da Independência do Brasil. Normalmente, aos sábados, as unidades funcionam em meio período. A nota ainda informa que as unidades voltarão a funcionar a part...