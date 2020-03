Em Ceres, no Vale do São Patrício, deu negativo os exames para o novo coronavírus da criança de um ano que estava sendo monitorada pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local. A menina chegou de Portugal no dia 25 de fevereiro e apresentou sintomas de gripe como febre, tosse, coriza e falhas na respiração.

A situação da criança foi o primeiro caso suspeito na cidade, mas a Secretaria Municipal de Saúde de Ceres divulgou nota descartando a possibilidade de a criança ser portadora do Covid-19.