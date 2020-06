Cidades Detran volta a aplicar provas práticas no interior de Goiás Bancas voltarão a acontecer, com restrições na quantidade de candidatos, em 13 cidades

A partir desta quinta-feira (24), o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) voltará a realizar bancas examinadoras de prática de direção veicular em algumas cidades do interior goiano. As primeiras cidades a receber as bancas examinadoras são: Campos Belos, Anápolis, São Simão, Barro Alto, Aparecida de Goiânia, Alto Paraíso, Caçu, Jaraguá, Caiapô...