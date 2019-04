Vida Urbana Detran Goiás dispensa vistoria veicular para quatro procedimentos Governo estadual tira a exigência do serviço para serviços a partir do dia 25, o que vai representar para o proprietário do veículo uma economia de R$ 175

Quatro procedimentos deixam de exigir vistoria veicular em Goiás a partir da próxima quinta-feira, dia 25. Com a medida, anunciada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), os proprietários de veículos deixam de ter a obrigação de pagar R$ 175,76 para emitir segunda via de certificado de registro do veículo, solicitar nova ou placa adicional e para realizar o primeiro regi...