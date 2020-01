Cidades Detran Goiás alerta para golpe de boletos falsos; veja como se prevenir Orientação é que os proprietários verifiquem com atenção os dados antes de efetuar o pagamento

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) faz o alerta para que os proprietários de veículos fiquem atentos ao golpe do boleto falso. Com aproximação do calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Licenciamento, o órgão tem recebido diversas reclamações de que boletos falsificados teriam sido enviados a r...