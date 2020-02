Cidades Detran-GO tem tumulto no primeiro dia útil do mês Atua lização de taxas no sistema fez com que pessoas tivessem de aguardar horas por atendimento. Emplacamento no modelo Mercosul é adiado para esta terça-feira (4)

O primeiro dia útil de fevereiro foi de tumulto no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Por conta de uma atualização de taxas no sistema, as filas para acesso às senhas para atendimento chegaram a ter mais de cem pessoas. Com isso, as reclamações foram inevitáveis. O órgão informou no final da manhã, em nota, que a ocorrência foi “solucionada de forma célere...