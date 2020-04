O atendimento presencial no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) foi retomado nesta quarta-feira (22). Porém, só serão atendidas as pessoas que realizarem um agendamento prévio.

Os serviços também estarão disponíveis em unidades do Vapt Vupt somente por meio de agendamento antecipado. Nas unidades da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) nas cidades do interior, o atendimento presencial ocorrerá sem a necessidade de agendamento prévio.

Para marcar um horário, os usuários devem acessar os sites do Detran-GO (www.detran.go.gov.br) ou do Vapt Vupt (www.vaptvupt.go.gov.br). Ao todo, serão dez serviços ofertados em que o usuário será atendido presencialmente (veja abaixo).

Porém, será obrigatório o uso de máscaras, distanciamento entre pessoas e o aumento da limpeza. As medidas estão sendo tomadas por conta do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e têm o intuito de poupar a saúde dos colaboradores do departamento e também da população.

Prazos suspensos continuam

Mesmo com a retomada do atendimento presencial, a interrupção por tempo indeterminado do prazo que o condutor tem para dirigir com a CNH ou Permissão de Dirigir (PPD) vencida desde 19 de fevereiro, segue valendo.

A regra também se aplica para expedição de Certificado de Registro de Veículo (CRV) em caso de transferência de propriedade de veículo adquirido desde 19/02/2020 e registro de licenciamento de veículos novos – desde que ainda não expirados.

A Deliberação nº 185 do conselho Nacional de Trânsito (Contran) também estabelece que o prazo para conclusão do processo de habilitação passou de 12 para 18 meses e que os prazos para defesa de autuação, recursos de multa, defesa processual, recursos de suspensão de direito de dirigir, cassação do documento de habilitação e identificação de condutor infrator fiquem suspensos por prazo indeterminado.

Confira os serviços do Detran-GO disponíveis para agendamento

CNH

- Renovação de exames

- Alteração de dados para inclusão do serviço de transporte remunerado

Veículos

- Inclusão de veículo Novo

- Transferência de propriedade

- Troca/Perda de placa

- Segunda via de CRV

- Embargo/Desembargo

- Inclusão ou baixa de gravame

- Comodato (apenas na sede Detran-GO)

- Remarcação/Regravação de chassi/motor (apenas na sede do Detran-GO)