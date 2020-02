Cidades Detran-GO descredencia 11 clínicas médicas após denúncia Destas, 7 estavam na relação das 30 citadas em reportagem do POPULAR no dia 1º de fevereiro

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) suspendeu por tempo indeterminado 11 clínicas credenciadas que agora estão impedidas de fazer exames médicos e psicológicos para emissão de carteira nacional de habilitação (CNH). Destas, 7 estavam na relação das 30 citadas em reportagem do POPULAR no dia 1º de fevereiro como irregulares por terem como sócios pessoas com mais de uma clínica, o que é vetado em portaria do Detran-GO. Com a decisão, publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, dia 12,...