Detran-GO deixa de enviar boletos de IPVA e licenciamento; multas continuarão sendo expedidas

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) informou nesta quinta-feira (21) que deixará de enviar boletos de pagamento do IPVA, Licenciamento e demais taxas para as residências. As multas, no entanto, continuarão sendo expedidas.Para ter acesso aos boletos, o cidadão pode emitir a guia para pagamento direto no site do órgão. A autarquia justificou que o envi...