Cidades Detran-GO credenciará empresas para vistoria depois de romper contrato Termos de acordo entre Estado e instituição privada foram questionados no STF. Órgão acredita que serviço ficará mais barato em Goiás

Alvo de denúncias, investigações e questionamentos no Supremo Tribunal Federal (STF), o contrato de vistoria veicular do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) será rompido e haverá abertura de credenciamento de empresas para o serviço. Portaria 667/2021, a ser publicada nesta sexta-feira (2) no Diário Oficial do Estado, estabelece os procedimentos para o processo...