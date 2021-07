Cidades Detran divulga lista de selecionados para o programa CNH Social Os classificados devem ficar atentos ao prazo para efetivação da matrícula, que deve ser realizada entre os dias 27 de julho e 12 de agosto

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou nesta segunda-feira (12), a lista dos candidatos selecionados para as vagas do programa CNH Social. Os classificados devem ficar atentos ao prazo para efetivação da matrícula, que deve ser feita entre os dias 27 de julho e 12 de agosto. Os selecionados para as 3 mil vagas devem entregar a documentação co...