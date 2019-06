Cidades Detran de Goiás reassume exames para habilitação Contrato com a UEG não será renovado e processo de transição, que deve durar até dezembro, é iniciado

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) voltará a produzir e realizar os exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), inclusive para mudança de categorias, já a partir de julho. O contrato com a Universidade Estadual de Goiás (UEG), instituição responsável pelos testes no Estado desde 2006, finalizaria no dia 9 de agosto próximo, mas de...