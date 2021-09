Cidades Detran abre seleção com 100 vagas para examinadores de trânsito e com salário de R$ 3,3 mil Inscrições podem ser realizadas entre 9 e 17 de setembro

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) abriu um processo seletivo para preencher 100 vagas para examinadores de trânsito em caráter temporário. As inscrições serão iniciadas no próximo dia 9 e seguem até 17 de setembro. A remuneração para os cargos será de R$ 3.360,00. Os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 20 para participarem do certame e os i...