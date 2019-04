Vida Urbana Detentos fogem de presídio de Uruaçu durante banho de sol 12 presos pularam o muro do local, mas um foi recapturado imediatamente. Polícia Militar conseguiu prender mais um na noite de domingo

Doze presos fugiram na manhã de domingo, dia 30, do presídio de Uruaçu, a 280 quilômetros de Goiânia. Um deles foi recapturado por um agente prisional logo após pular o muro da unidade. Outros 11 conseguiram fugir. No início da noite de ontem, a Polícia Militar havia conseguido recapturar um. Os apenados de uma das alas aproveitaram o momento do banho de sol, cort...