Cidades Detentos do semiaberto e do regime aberto trabalham durante a Festa do Pai Eterno, em Trindade Atividade começou na última segunda-feira (1º) e segue até este domingo (7)

Cinco detentos do semiaberto e um do regime aberto trabalham na limpeza da Rodovia dos Romeiros, durante a Festa do Divino pai Eterno, que liga o trevo de Goiânia até Trindade. Os trabalhos começaram na última segunda-feira (1º) e terminam neste domingo (7). Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os presos são supervisionados durante todo o...