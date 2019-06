Cidades Detentos do PCC mantinham cela de luxo em presídio no Paraguai Durante varredura, policiais encontraram televisor de última geração, cama box, geladeira, videogame e sistema de som, além de cremes hidratantes, garrafas de uísque e ao menos dez telefones celulares

Presos da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) subornavam agentes para desfrutar de mordomias na Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, na fronteira do Paraguai com o Brasil. Durante varredura realizada nesta sexta-feira, 21, policiais paraguaios encontraram uma cela VIP com televisor de última geração, cama box, geladeira, videogame e...