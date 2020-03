Aproximadamente 2 mil mascaras de proteção individual para a prevenção contra o novo coronavírus estão sendo produzidas em unidades prisionais de Quirinópolis, Aparecida de Goiânia, Orizona e Luziânia. A última unidade a aderir os trabalhos foi a de Quirinópolis, no Sudoeste do Estado, onde 12 detentos trabalham desde a última quinta-feira (26).

De acordo com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a média é de 500 máscaras produzidas em cada unidade. A quantidade pode variar de acordo com as parcerias firmadas e o volume de insumos que cada uma conseguiu disponibilizar. Em Quirinópolis, 7.500 itens confeccionados serão distribuídos para os servidores do sistema prisional de Santa Helena de Goiás. O restante será doado para hospitais do município.

Em Luziânia e Orizona o trabalho começou no dia 19 de março. A expectativa é de que Paraúna também atuem na força-tarefa. Todos são beneficiados com a remissão da pena por tempo de trabalho, de acordo com a Lei de Execução Penitenciária (LEP).

Segundo o gerente de Produção Agropecuária e Industrial (Gepai) da Superintendência de Reintegração Social e Cidadania (Supresc), Moacir Ferreira, o Governo de Goiás teria que desembolsar R$ 2,00 por cada máscara. No entanto, contando com a mão de obra dos presos e apoio do setor empresarial e prefeituras, as máscaras fabricadas dentro dos presídios estão custando apenas R$ 0,75.