Presidiários confeccionaram 233 jalecos para proteção dos servidores do Instituto Médico Legal (IML) de Goiás. Os jalecos serão distribuídos para vários municípios goianos.

Desde que a pandemia do novo coronavírus se instalou no Brasil, os equipamentos de proteção individual estão em falta no mercado. A escassez está prejudicando diretamente aqueles profissionais que atuam em áreas essenciais como saúde e segurança.

Segundo a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (STPC), essa quantidade de jalecos descartáveis vai atender a demanda dos funcionários do IML por 15 dias.

Doação

O Comitê do Programa Goiás de Resultados, trabalhando com a Junta Comercial de Goiás (Juceg), conseguiu com empresários a doação de TNT para a confecção dos equipamentos de proteção. Esse tecido foi levado para o Polo Industrial do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde em uma semana, 17 detentos costuraram os 233 jalecos.

Gerente de Produção Agropecuária e Industrial da DGAP, Moacir Ferreira da Silva Júnior, esteve nesta segunda-feira (13) na SPTC para entregar os pacotes de materiais confeccionados com a mão-de-obra carcerária.

Em breve, a DGAP vai entregar outra demanda, de 49 mil máscaras de proteção à Polícia Técnico-Científica. O tecido, elásticos, linhas e agulhas para a fabricação já foram providenciados e enviados para as fábricas nas Unidades Prisionais.