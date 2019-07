Cidades Detento que fugiu de unidade de saúde em Aparecida de Goiânia é morto em ação policial Igor Meneses Barreto, de 24 anos estava foragido desde o último dia 12

Igor Meneses Barreto, de 24 anos, que fugiu da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Residencial Brasicon, em Aparecida de Goiânia, no último dia 12 de julho, foi morto neste sábado (20), durante uma ação policial. De acordo com a Polícia Militar, denúncias anônimas informaram sobre o paradeiro do suspeito, que estaria em uma residência no Jardim Presidente, em Goiânia. E...