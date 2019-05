Cidades Detento do semiaberto morre em ação policial em Aparecida de Goiânia Suspeito usava tornozeleira eletrônica e realizava assaltos no bairro, segundo a Polícia Civil

Um detento do semiaberto morreu durante uma ação policial, na madrugada desta segunda-feira (27), na Rua Aroeira, no setor Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito usava tornozeleira eletrônica e realizava assaltos no bairro. Ao ser abordado, o preso atirou contra os policias, que revidaram também com tiros. O homem foi at...