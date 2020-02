Cidades Detento do semiaberto é morto a tiros em bar de Goiânia Ele foi atingido por três tiros na cabeça e no tórax e morreu ainda no local

Um detento do regime semiaberto foi morto a tiros na madrugada deste sábado (1), no Jardim Guanabara, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava em um bar da Avenida Uruguaiana, quando dois suspeitos se aproximaram e efetuaram seis disparos. O homem foi atingido por três tiros na cabeça e no tórax e morreu ainda no local. Uma mulher que estava na mesa a...