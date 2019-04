Vida Urbana Detento do semiaberto é morto a facadas dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia O suspeito foi detido, mas não contou o motivo de ter cometido o crime

O detento do semiaberto, Hudson Paiva Neto, 38 anos, foi morto, na noite deste domingo (31), dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima se desentendeu com um colega de cela, foi esfaqueada no pescoço e não resistiu. O suspeito foi detido, mas não contou o motivo de ter cometido o crime. O caso está sendo apurado pelo G...