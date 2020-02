Cidades Detento do semiaberto é assassinado em atentado a tiros em Goiânia Um homem foi morto em uma avenida do Jardim Itaipu do Jardim Itaipu, na Região Sudoeste da capital, e caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Um homem que cumpria pena no regime semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia foi morto a tiros na madrugada deste sábado (22) enquanto passava em frente a uma casa de eventos da Avenida Independência, do Jardim Itaipu, na esquina com a Rua W4. O caso está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH). A vítima...