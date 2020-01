Cidades Detento do regime semiaberto é morto na Vila Mauá, em Goiânia Informações preliminares apontam que Vinicius Gonzaga Nunes estaria na Rua Hemógenes Marques quando criminosos encapuzados teriam chegado em um carro e dispararam ao menos 20 tiros no rapaz; DIH apura o caso

Um detento do regime semiaberto foi assassinado a tiros, na tarde desta segunda-feira (6), na Vila Mauá, em Goiânia. Segundo as informações preliminares da polícia, Vinicius Gonzaga Nunes estava na Rua Hemógenes Marques quando criminosos encapuzados chegaram em um carro e deram ao menos 20 tiros no rapaz. Nunes morreu na hora. Os atiradores fugiram em seguida e até ...