Cidades Detento da Ala C do presídio de Anápolis é encontrado morto Causas da morte ainda serão apuradas. Maycon Jonathan Faria Carvalho, de 27 anos, cumpria pena por receptação

O preso da Ala C do Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz llc localizado no bairro Jardim das Américas, em Anápolis, Maycon Jonathan Faria Carvalho, 27 anos, foi encontrado morto, na noite desta segunda-feira (1). Ainda não se sabe a causa da morte do preso, que este sendo apurada pela Polícia Civil. Ele cumpria pena por crime de receptação. A Diretoria de Adm...