Cidades Detento armado troca tiros com policial e é morto na CPP, em Aparecida de Goiânia Segundo a DGAP, homem teria sacado arma durante procedimento de revista diária na unidade; entrada da arma no Complexo Prisional está sendo investigada

Um detento do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia foi morto no início da manhã desta quinta-feira (6) após troca de tiros com um policial penal. Segundo a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o homem teria sacado uma arma durante o procedimento diário de revista, quando houve o confronto. O caso ocorreu na Casa de Prisão Provisória (CPP),...