Cidades Detento é flagrado furando parede em presídio de Ceres Agentes prisionais faziam ronda quando ouviram barulhos da perfuração

Um detento de 32 anos foi flagrado enquanto furava a parede de uma cela do presídio de Ceres, na noite desta sexta-feira (20). A situação foi descoberta por agentes prisionais que faziam a ronda no local e ouviram o barulho da perfuração. O buraco daria acesso ao pátio da Unidade Prisional e, após o flagrante, os presos foram transferidos para outras celas. Diretora do pre...