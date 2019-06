Cidades Detento é encontrado morto dentro do Presídio de Anápolis Corpo de Danilo De Souza Silva de 33 anos apresentava sinais de ferimentos feitos por um objeto ainda não identificado.

Um preso de 33 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (1º) no Presídio Estadual de Anápolis, na região Central do Estado. Segundo a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), agentes prisionais encontraram o corpo de Danilo De Souza Silva com sinais de ferimentos feitos por um objeto ainda não identificado. De acordo com a DGAP, testemunhas inform...