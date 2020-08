Cidades Detentas de Luziânia confeccionam moletons infantis para doação Cerca de 400 famílias carentes devem receber os agasalhos confeccionados com mão de obra carcerária até o final do ano

Detentas da Unidade Prisional Regional Feminina de Luziânia trabalham na confecção de moletons infantis que serão doados para crianças carentes da região. A ação, realizada pela direção do presídio em parceria com a Pastoral da Criança e Fazendinha JK, vai beneficiar até o final de 2020 mais de 400 famílias carentes do município, além dos filhos das custodiadas d...