Cidades ‘Desvios’ dos desvios atingem oito vias de Goiânia SMT monitora novas rotas utilizadas para fugir de obras na capital

Pelo menos oito avenidas e ruas da capital estão recebendo um fluxo extra de veículos por conta das obras do complexo viário entre as avenidas Jamel Cecílio e Marginal Botafogo. O aumento da demanda é por conta de motoristas que fogem do bloqueio das obras e dos desvios sinalizados pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), criando rotas alternati...