Cidades Desvio resultado da interdição da Avenida Goiás gera engarrafamento na Rua 9 No primeiro dia de interdição em novo trecho da Avenida Goiás, um dos três pontos alternativos apresenta trânsito bastante congestionado

O resultado da interdição da Avenida Goiás, no sentido norte/sul, entre a Avenida Anhanguera e a Rua 1, no Centro, que teve início nesta segunda-feira, dia 13, foi um grande congestionamento em um dos três desvios feitos pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT). O fechamento do trecho se deve às obras de drenagem na região e à continuidad...