Cidades Desvio passa por rua que tem alagamentos em Goiânia Fluxo de veículos da Avenida 2ª Radial, que foi interditada nesta terça-feira (15), passou para via que liga Setor Pedro Ludovico à Vila Redenção

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) interditou nesta terça-feira (15) a Avenida 2ª Radial, no sentido de quem vai do Setor Pedro Ludovico para a BR-153, para as obras de prolongamento da Marginal Botafogo. O fluxo da via foi desviado para a Rua Nonato Mota, considerado um dos pontos críticos de alagamentos em Goiânia. Um levantamento feit...