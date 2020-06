Cidades Desvio de trânsito permite avanço de obras no Terminal Isidória Intervenção que começou nesta quarta-feira (24) poderá durar por até 20 dias

A interdição do trecho no cruzamento do Terminal Isidória com a Avenida 4ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, iniciada nesta quarta-feira (24) pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) irá permitir que as obras do BRT Norte-Sul no terminal avancem. As intervenções no local são para a execução do pavimento rígido do BRT Norte-...