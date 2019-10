Cidades Desoneração da tarifa de ônibus na região metropolitana de Goiânia é descartada Tarifa para 2020 deve ficar entre R$ 4,45 e R$ 4,50, pois governo considerou ilegal alta na taxa de licenciamento veicular

A tarifa do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia para o ano de 2020 deve mesmo ficar entre R$ 4,45 e R$ 4,50, já que não há mais a possibilidade de desoneração do valor pago pelo usuário. A proposta de criação do Fundo Metropolitano de Mobilidade Urbana (FMMU) não foi sequer enviada à Assembleia Legislativa (Alego) até o final de outubro, que era o prazo...