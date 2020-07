Cidades Desocupação em área do Parque Amazônia, em Goiânia, está suspensa Cerca de 25 famílias deveriam deixar local, que vai receber trecho do corredor Norte Sul, em sete dias. Defensoria Pública do Estado argumentou que prazo era insuficiente, já que as famílias seriam desabrigadas em plena crise sanitária

A desocupação de área no Parque Amazônia está suspensa. Decisão da juíza Jussara Cristina Oliveira, da 3ª Vara da Fazenda Pública, atendeu pedido da Defensoria Pública de Goiás e determinou que a prefeitura apresente esclarecimentos sobre o argumento de que as desocupações visam a continuidade das obras do BRT Norte-Sul, com a devida apresentação de projetos. Com isso, a...