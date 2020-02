Cidades Desocupação do Parque Oeste Industrial completa 15 anos Estado utilizou força de segurança para devolver área a proprietário. Na operação, duas pessoas morreram. Após deixarem local, 3 mil famílias foram abrigadas em ginásios

Quando máquinas para demolição levaram a baixo as paredes das últimas casas da ocupação no Setor Parque Oeste Industrial, há 15 anos, um drama acompanhado pela população e pela imprensa durante nove meses teve uma pausa. Erguidas pela primeira vez em maio de 2004, em uma área particular daquele bairro, as simples barracas logo se multiplicaram e depois deram lugar a c...