Cidades Desmoronamento deixa operário com parte do corpo soterrado em Goiás Vítima foi resgatada por colegas de trabalho e encaminhada para o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, em Pirenópolis

Um desmoronamento deixou um trabalhador com parte do corpo soterrado na manhã desta quarta-feira (8) em uma obra na GO-338, entre Pirenópolis e Planalmira de Goiás. O Corpo de Bombeiros informou que quando os militares chegaram ao local, a vítima já tinha sido retirada por operários. De acordo com a corporação, ele estava consciente, com suspeita de lesão no bra...