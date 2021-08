Cidades Desmatamento pode aumentar chance de novas pandemias, diz relatório de Harvard Os pesquisadores apontam a conservação ambiental como uma das estratégias para evitar novas doenças

Um relatório da Universidade Harvard reforça que alterações humanas no uso da terra e a destruição de florestas tropicais são fatores que podem aumentar as chances de surgimento de doenças com potencial pandêmico. Os pesquisadores apontam a conservação ambiental como uma das estratégias para evitar novas doenças. O Harvard Global Health Institute e o Center for Cl...