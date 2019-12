Cidades Desmatamento no Cerrado tem menor nível da série histórica, mas avança 15% em áreas protegidas Mas a destruição ainda se mantém em patamar alto no bioma

O desmate do Cerrado neste ano foi o menor registrado desde o início da série histórica, em 2000, embora se mantenha ainda em patamar muito alto. Os dados são do Projeto de Monitoramento do Desmatamento (Prodes), divulgados nesta segunda-feira, 16, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A destruição nas áreas protegidas, no entanto, aumentou 15%. ...