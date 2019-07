Cidades Desmatamento na Amazônia aumenta 15% e chega a 4.565 km² Município de Altamira, no Pará, onde foi erguida a hidrelétrica de Belo Monte, segue no topo dos locais mais desmatados

O desmatamento na região amazônica atingiu, entre agosto de 2018 e junho deste ano, uma área total de 4.565 km². A área devastada é 15% superior ao volume verificado no mesmo período do ano anterior. Entre agosto de 2017 e junho de 2018, 3.975 km² de mata foram perdidas na Amazônia Legal. As informações são do Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Te...