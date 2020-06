Cidades Desmatamento ilegal em área calunga, em Cavalcante, pode ser de mil hectares A comunidade do município do Norte goiano afirma que uma grande área sofre a derrubada da vegetação de Cerrado onde estão nascentes de importantes mananciais da região. Agentes da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) e servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) estão a caminho das fazendas alvos das queixas

Atualizada às 11h10 Moradores de Cavalcante, Norte do Estado, denunciam o desmatamento de uma grande área dentro do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. Uma mobilização que reúne guias turísticos, integrantes de comunidades calunga e empresários locais foi organizada para dar visibilidade ao problema na região que é a última fronteira do Cerrado prese...