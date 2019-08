Cidades Desmatamento explode em julho e chega a 2.254 km², um terço dos últimos 12 meses O volume de julho é 278% maior que o verificado no mesmo mês do ano passado. Dados de desmatamento têm causado polêmica no governo e levou à mudança na direção do Inpe

A área desmatada da Amazônia em julho atingiu uma área total de 2.254 km². Isso equivale a mais de um terço de todo o volume desmatado nos últimos 12 meses, entre agosto de 2018 e julho de 2019, período em que o volume total do desmatamentochegou a 6.833 km². Os dados são do Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real (Deter...