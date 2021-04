Cidades Desmatamento em março na Amazônia é o maior em 10 anos, aponta Imazon Relatório da entidade chega às vésperas de cúpula climática mundial

Às vésperas da cúpula climática convocada pelos Estados Unidos, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) divulgou que a floresta registrou o maior desmatamento para o mês de março nos últimos 10 anos. De acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira (19), a destruição na Amazônia Legal totalizou 810 quilômetros quadrados no mês...