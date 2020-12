Cidades Desmatamento em Goiás volta a subir Levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) aponta 724,56 km² de vegetação do Cerrado suprimida entre agosto de 2019 e julho de 2020

Atualizada às 21h17 Depois de dois anos com números em queda, o desmatamento do Cerrado em Goiás voltou a subir, alcançando 724,56 km² de vegetação suprimida entre os meses de agosto de 2019 e julho de 2020. Os dados se referem ao projeto Prodes Cerrado, desenvolvido e operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com apoio do Ministério do Meio Ambie...