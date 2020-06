Cidades Desmatamento e garimpos ameaçam Cerrado em Goiás Municípios que compõem território de preservação registraram 170 km² de área desmatada em 4 anos

As áreas preservadas de Cerrado em Goiás, concentradas no Norte do Estado, têm sofrido agressões severas nos últimos anos. O espaço, que é a última fronteira preservada do bioma tido como responsável por recarregar a água que abastece muitas bacias hidrográficas do Brasil, teve em seis municípios uma perda de vegetação, de 2016 a 2019, de 170 km² (veja quadro), o equi...